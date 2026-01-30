（小玉アナウンサー）「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「ドアノブなどに触れた瞬間に襲ってくる『バチッ！』とくる現象、冬のこの時期、静電気に悩まされる方は多いのではないでしょうか」「この時間は、静電気の仕組みと対策をお伝えします」 （佐々木気象予報士）「静電気は、なぜ冬に多いのでしょうか？」「その理由