応募期間は2月1〜10日…京セラドームで3月29日に開会式を開催オリックスは30日、学童野球「セノッピー presents 第23回オリックス・バファローズCUP2026少年少女軟式野球大会」の開催要項を発表した。大阪府と兵庫県の少年軟式野球団体に所属しているチームが参加申し込み可能。募集期間は2月1日から同10日までとなっている。募集チーム数は250。オリックスの公式ホームページ内にある「大会申込フォーム」から申し込む。応募