応募期間は2月1〜10日…京セラドームで3月29日に開会式を開催

オリックスは30日、学童野球「セノッピー presents 第23回オリックス・バファローズCUP2026少年少女軟式野球大会」の開催要項を発表した。大阪府と兵庫県の少年軟式野球団体に所属しているチームが参加申し込み可能。募集期間は2月1日から同10日までとなっている。

募集チーム数は250。オリックスの公式ホームページ内にある「大会申込フォーム」から申し込む。応募多数の場合は、抽選で決定する。部員不足により単独チームでの参加ができない場合は、合同チームも認める。

大阪・兵庫に分かれて予選トーナメントを実施。大阪・兵庫各ブロック代表を決定した後、近畿軟式野球連盟の推薦チームを含めた決勝トーナメント大会を開催し、近畿ナンバーワンを決定する。

開会式は3月29日に京セラドームで開催。大阪・兵庫大会とも4月4日から行われる。決勝トーナメントは8月1日から、決勝戦は京セラドームで実施される予定になっている（日時未定）。

12月に開催予定の「NPBジュニアトーナメント」に参加する「バファローズジュニアチーム」の選手は、この大会に参加する選手が対象になっている。9月中旬頃にセレクションを実施し、「バファローズジュニア」を選抜する。この大会に出場したチームの選手は、「阪神タイガースジュニア」のセレクションには参加できない。（First-Pitch編集部）