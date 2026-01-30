フリードマン編成本部長が「椅子を投げた」シーン激戦の中で起きた“事件”があった。昨年行われたドジャースとブルージェイズとのワールドシリーズ。頂上決戦の第3戦で、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は思わず椅子を放り投げてしまった様子だった。「ファウル・テリトリーTV」が放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」では、該当のシーンをピックアップ。フリードマン編成本部長は「とて