フリードマン編成本部長が「椅子を投げた」シーン

激戦の中で起きた“事件”があった。昨年行われたドジャースとブルージェイズとのワールドシリーズ。頂上決戦の第3戦で、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は思わず椅子を放り投げてしまった様子だった。

「ファウル・テリトリーTV」が放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」では、該当のシーンをピックアップ。フリードマン編成本部長は「とても緊迫感のあるシリーズだったね。（私だけでなく）皆もどれだけ素晴らしいシリーズだったか話すけど（ブルージェイズファンや関係者を除いた）ほとんどの人がそう思っているだろう。冷静になって、深呼吸が必要な場面があったんだ。あまり誇れることじゃないけど、第3戦でバースツール（椅子）を放り投げてしまったと思う」と説明を始めた。

フリードマン編成本部長は「感情の起伏が原因でね。ウィル・スミスが（延長14回に）センター方向に打ったんだけど、本塁打だと確信していたんだ。そうしたらバーショーがキャッチをしたんだ。本塁打だと興奮していたら、キャッチされたんだよ！ だから間違えて、手が滑ってバースツールを投げてしまったのかもしれないね！」と笑いながら振り返った。

1勝1敗で迎えた第3戦の延長戦だっただけに、白熱している様子だった。（Full-Count編集部）