IVEのウォニョンの所属事務所であるSTARSHIPエンターテインメントが、YouTubeチャンネル「タルドク収容所」の運営者A氏を相手取って起こした訴訟で、原審判決が確定したことを受け、公式立場を明らかにした。1月29日、韓国最高裁第2部は、情報通信網法上の名誉毀損および侮辱などの罪で起訴されたA氏に対し、懲役2年、執行猶予3年を言い渡した原審判決を確定した。あわせて、追徴金2億1000万ウォン（約2100万円）および社会奉仕120