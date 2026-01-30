松屋フーズは2月3日10:00〜2月10日9:59の1週間限定で、「牛焼肉関連100円引きフェア」を一部店舗を除く全国の松屋にて開催する。牛焼肉関連100円引きフェア同社は、2026年に迎えた60周年を記念した企画の第2弾として、人気メニュー「牛焼肉定食」に使用している牛肉を上位ランクのグレードに絞り込んだ。また、ポン酢・甘口・バーベキューの3種類ある同店の焼肉のたれの中で、牛焼肉定食は高知県産ゆず果汁を使用したポン酢との相