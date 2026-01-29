阿波市で1月28日、4月に小学校に入学する子どもたちに、通学用かばんの無償配布が行われました。これは、阿波市が、小学校に入学する際の経済的な負担を減らそうと、新しく始めた取り組みです。配布の対象となるのは、阿波市在住で2026年度に新しく小学校に入学する子どもたち約170人です。28日は、土成中央認定こども園の園児たち41人に、通学用かばんが贈られました。配布されたかばんはナイロン製で、これまでのものよりも軽く