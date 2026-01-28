大規模災害によって発生する「災害廃棄物」を処理する訓練が、1月28日に鳴門市で行われ、参加者が仮置き場の運営方法などを確認しました。南海トラフ地震などの大規模災害では、大量の災害廃棄物が発生すると想定されます。このため28日、県などの自治体が連携して廃棄物を一時的に集める「仮置き場」の運営方法などを確認する訓練を行いました。訓練は、鳴門市で震度7の地震が発生、市の処理施設が使えなくなったとの想定で行われ