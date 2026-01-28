参政党の神谷宗幣代表が2026年1月27日にXで、産経新聞の公式Xが神谷氏の衆院選第一声での発言として紹介した「政権の一角に入れてほしい」という内容について、誤りだと指摘し、自身の発言の趣旨を説明した。その後、産経新聞は投稿内容を訂正したが、Xでは、神谷氏が実際に発言した内容と、X上で説明した発言趣旨の内容が異なるのではないかとする指摘が相次いでいる。「タイトルわざと間違えていますか？」産経新聞はXで、神谷氏