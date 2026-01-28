1月28日朝早く、徳島市八万町の交差点で、普通トラックが乗用車に追突する事故があり、トラックを運転していた78歳の男性が死亡しました。事故があったのは、徳島市八万町大野の交差点です。警察によりますと、28日の6時前、信号待ちで止まっていた普通乗用車に、国道を後ろから走ってきた普通トラックが追突しました。この事故で、トラックを運転していた石井町の男性・78歳が病院に運ばれましたが、胸を強く打っていて、50分後に