コメントを発表広島は28日、羽月隆太郎容疑者が、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたことについて新井貴浩監督のコメントを発表した。「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」と謝罪した。羽月容疑者は昨季74試合に出場し、打率.295、31安打、17盗塁。新井監督は「チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。チームとしてもこの事態を真摯に受け