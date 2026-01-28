コメントを発表

広島は28日、羽月隆太郎容疑者が、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたことについて新井貴浩監督のコメントを発表した。「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」と謝罪した。

羽月容疑者は昨季74試合に出場し、打率.295、31安打、17盗塁。新井監督は「チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります」とコメントした。

羽月容疑者は指定薬物を使用した疑いが持たれており、球団は同日に「現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります。当球団といたしましては、本件を厳粛に受け止め、事実が判明次第、適切に対応してまいります」と発表している。

〇コメント全文

「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。関係者の皆さま、そして日頃からより応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります」（Full-Count編集部）