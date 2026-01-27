WBCの追加メンバー10人が26日に発表となった3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」のメンバー29人が26日に発表された。広島からは唯一、小園海斗内野手が選出され、ファンは巡ってきた“縁”に気持ちを昂らせている。井端弘和監督は26日に会見に臨み、侍ジャパンの追加メンバー10人を発表。読み上げられたメンバーの中に小園も含まれており、WBC初選出となった25