衆議院選挙が1月27日に公示されました。これまでに県内の小選挙区には、徳島1区に4人、徳島2区に4人の、あわせて8人が立候補の届け出を済ませています。徳島1区に立候補したのは届け出順に、日本維新の会の元職・吉田知代候補 50歳。自民党の前職・仁木博文候補 59歳。中道改革連合の前職・高橋永候補 50歳。参政党の新人・亀井千春候補 50歳の4人です。続いて徳島2区です。届け出順に、自民党の前職・山口俊一候補 75歳。共産党の