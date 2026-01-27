前年にリーグ最多61登板…4月早々に脇腹痛で離脱とうとう故障リタイアした。元広島右腕で先発、リリーフの両方をこなした紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）はプロ7年目の1990年4月21日のヤクルト戦（広島）登板中に脇腹を痛めて、約2か月、戦線から離脱した。前年（1989年）に61登板で90回2/3を投げた疲労などが一気に押し寄せてきた結果だったという。それでも復帰後は再びフル回転。「自分の選手生命をかけて投げ