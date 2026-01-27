¹Åç¤Ç´¶¤¸¤¿Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î¡È´íµ¡¡É¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¼å²»¤òÁË¤ó¤ÀÅÁÅý¡Ä½¤Íå¾ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ºâ»º
Á°Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿61ÅÐÈÄ¡Ä4·îÁá¡¹¤ËÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦
¡¡¤È¤¦¤È¤¦¸Î¾ã¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¡£¸µ¹Åç±¦ÏÓ¤ÇÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤¿µªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Î1990Ç¯4·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Åç¡ËÅÐÈÄÃæ¤ËÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¡¢Ìó2¤«·î¡¢ÀïÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£Á°Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ë61ÅÐÈÄ¤Ç90²ó2/3¤òÅê¤²¤¿ÈèÏ«¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¸å¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1990Ç¯¤ÎµªÆ£»á¤Ï4·î7Æü¤Î³«Ëë¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ1²óÌµ¼ºÅÀ¡£3ÅÐÈÄÌÜ¤Î4·î17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥äµå¾ì¡Ë¤Ç¤Ï5ÈÖ¼ê¤Ç3²óÌµ°ÂÂÇ2»Íµå¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ1Æü¤Î4ÅÐÈÄÌÜ¤Î4·î19Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀîÃ¼½çÅê¼ê¤ò3-0¤Î8²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢2²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼óÇ¾¿Ø¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæ1Æü¤Ç4·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢7-9¤Î9²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤ËÏÆÊ¢ÄË¤òÈ¯¾É¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1²ó¡¢ÂÇ¼Ô5¿Í¤ËÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡Ö¡Ê4¿ÍÌÜÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¿Á¡Ê¿¿»Ê¡Ë¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÈÏÆÊ¢¤¬¤¢¤¢¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£µ¤ÎÏ¤Î¤ß¤ÇÂ³Åê¤·¡¢ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡Ø¤¿¤Ö¤ó¤³¤ìÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈµÙ¤á¤ë¤ï¡É¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Á°Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ï61ÅÐÈÄ¡¢4¾¡1ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÎÂç³èÌö¡£¼ã¼ê¤Î¤¿¤á»î¹çÁ°¤Ë¤Ï³°Ìî¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇµå¤òÄÉ¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¤ò²Ý¤»¤é¤ì¡¢¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ç¡ÖÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤¿¤Î¤âÁ°¤ÎÇ¯¤«¤é¤ÎÈèÏ«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÇ¯¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÅê¤²¹þ¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµªÆ£»á¤ÎÉÔºß¤ÏÄË¤¤¡£¡Ö¡Ê¹Åç´ÆÆÄ¤Î»³ËÜ¡Ë¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ëïª¤ÎÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤Ø¹Ô¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â¼óÇ¾¿Ø¤¬Áá´üÉü³è¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤½¤³¤Çïª¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£1¤«·î¤¯¤é¤¤¤ÏµÙ¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÍÆÂÎ¤ò¶µ¤¨¤Ëµå¾ì¤ËÍè¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Öµå¾ì¤ØÊó¹ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÂç²¼¡Ê¹ä»Ë¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ø¤ª¤¦¡¢¥ï¥ì¤§¡¢Âç¾æÉ×¤«¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¡Ê´µÉô¡Ë¤ò¥°¡¼¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤Í¤§¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ÀÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¯¤·¤ã¤ß¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥¤¥ì¤ÇÎÏ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ïª¤Ë¹Ô¤±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Ò¥Ó¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£¸ÆµÛ¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢ÄË¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é6·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï1·³¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ä¹ÅçÅÁÅý¤Î¡ÖÄË¤¤¡¢¤«¤æ¤¤¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö³Î¤«¤¢¤Î»þ¡¢2·³¤Ç²¿»î¹ç¤«Åê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄË¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Í¡£¤½¤Î»þ¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢1·³¤ËÉüµ¢¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤Î6·î12Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï0-4¤Î7²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ¡¢¤·¤«¤â2»°¿¶¤ò´Þ¤àÂÇ¼Ô6¿Í»Â¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇÅêµå¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È6·î13Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ë¤âÏ¢Åê¤ÇÅÐÈÄ¡Ê2²ó1¼ºÅÀ¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¥Õ¥ë²óÅ¾¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈµªÆ£»á¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¤¬¡¢Ìó2¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯¤â36ÅÐÈÄ¡¢3¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.58¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£8·îÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï2»î¹ç¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤â¤µ¤ì¤¿¡£ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¥Û¥ó¥ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ê¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£½ôÀèÇÚÊý¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÌîµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÇØÃæ¤È¤«¹ø¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¥´¥ê¥´¥ê¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¤â·ÑÂ³¤À¡£¡Ö¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤âÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤À¤«¤é¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¡¡¢¤³¤ì¤â¥«¡¼¥×ÅÁÅý¤Î¡¢ÄË¤¤¡¢¤«¤æ¤¤¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Îº¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥«¡¼¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÁ´¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ÏµªÆ£»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë