21日、スイス東部ダボスで会談するトランプ米大統領（右）とNATOのルッテ事務総長（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長は26日、米国抜きで欧州を防衛することは「できない」と断言し、米欧は安全保障面で相互に依存している関係だと強調した。ブリュッセルの欧州連合（EU欧州議会で、外交委員会などの議員との会合で述べた。ルッテ氏は、欧州が米国抜きで防衛態勢を整えようとす