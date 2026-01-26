旅の荷物を減らしつつ、ファッションを楽しむアイデアを紹介します。メガネと帽子のライフナビゲーターの里和（さとわ）さんのケースです。ここでは、里和さんが2泊3日の国内旅行で実践した、合わせる帽子とメガネによってコーデの印象を変える、3つのアレンジ術を解説します。「服は少なく帽子＆メガネを活用」で快適な旅行コーデ冬の旅で最もかさばるのは服だと思います。だとすると「持って行く服を最小限にすれば、荷物をかな