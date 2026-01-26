ESSEonlineで2025年12月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。家づくりで間取りを考える際、「トイレの広さ」をどうするか悩む人も少なくないかもしれません。3年前に家を建てた日刊住まいライターは、以前の住まいで狭いトイレに苦労したことから、新居ではトイレの広さを優先。結果、大正解だったそう。今回、トイレにまつわるストレスがゼロになり、来客も感動する「1.5畳トイレ」で