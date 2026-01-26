メジャー勢の出場は2009年大会の5人を超える史上最多8人野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定のメンバー29選手を発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手、カブス・鈴木誠也外野手、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手、ホワイトソックス・村上宗隆内野手の出場が正式決定した。豪華なメンバーだ。オリオ