忙しい日にも頼れるつくりおきおかず。今回は料理研究家の市瀬悦子さんに、忙しい日でも手軽につくれる「鶏と白菜のオイスター春雨煮」のレシピを教えてもらいました。鶏のうま味とオイスターソースのコクが春雨に絡み、白菜の甘みが引き立つ味わい。2〜3日保存ができるので、時間があるときにつくっておくと助かる一品です。ごろっとお肉とピリ辛風味で、ビールにも合う！オイスターソースのコクでお店に負けない本格味に！【写真