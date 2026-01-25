【プレミアリーグ第23節】(ターフ モア)バーンリー 2-2(前半1-1)トッテナム<得点者>[バ]アクセル・トゥアンゼベ(45分)、ライル・フォスター(76分)[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(38分)、クリスティアン・ロメロ(90分)<警告>[バ]ジョシュ・ローレント(79分)観衆:21,618人