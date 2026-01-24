24日、小千谷市の道路上で倒れている男性が見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。雪下ろしをしていた屋根から転落したとみられます。死亡したのは小千谷市千谷川の会社員の男性（76）です。警察と消防によりますと24日午前11時40分ごろ、男性の家族から消防に「屋根から落ちたようで、路上に倒れている」という通報がありました。男性は2午前9時ごろから息子とともに、2階建ての自宅の屋根の雪下ろし作業を行っていたと