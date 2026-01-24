モデルプレス＝2026/01/24】ロックバンド・LUNA SEAが1月24日、2025年12月23日より延期となっていた「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」の振替公演を、2026年3月12日に開催することを発表した。【写真】脳腫瘍公表のLUNA SEAメンバー、ファン感動の近況ショット◆LUNA SEA、振替公演決定LUNA SEAは、「昨年末のメンバー SUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして