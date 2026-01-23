大相撲初場所大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。22日の十二日目のABEMA生中継では、豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）の両横綱から金星を挙げた西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）の話題に。懸賞金から換算された驚異的な“お金情報”が明かされた。西前頭2枚目・若隆景（荒汐）との取組前、ABEMA中継では義ノ富士が三日目に豊昇龍、四日目には大の里から金星を挙げたことに触れられ、話題は懸