大相撲一月場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】客席で目立ってしまう人気お笑いタレントの姿大相撲一月場所十二日目、向正面の溜まり席には「派手なお召し物」を身にまとった人気タレントの姿が確認できた。誰もが知るその姿に「本物だ！」などとファンの視線が釘付けになる一幕があった。十両五枚目・玉正鳳（片男波）と十両十二枚目・錦木（伊勢ノ海）の取組。向正面の溜まり席には赤いニットの上着を着用し