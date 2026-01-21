2月3日の節分の日を前に、大分市内の3つの幼稚園が合同で豆まきを取り入れたスポーツ大会を開きました。 【写真を見る】「節分の日」を前に1000人が鬼退治大分市内3幼稚園が豆まきスポーツ大会 大分市の千代町・城南・明野第一幼稚園は、毎年合同で節分スポーツ大会を開催しています。 21日は園児と保護者およそ1000人が豆まきに参加し、子どもたちは自分たちで作った被り物を身に着け、先生が扮した鬼へ豆