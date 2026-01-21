3月に開催される、とくしまマラソン2026。2026年のエントリーは8312人で、2025年より増加したものの、3年連続定員割れとなりました。とくしまマラソン2026のエントリーは2025年12月に締め切られ、前回より506人多い8312人でした。しかし、募集人数の8500人に対して188人少なく、3年連続の定員割れとなりました。このうち、海外からの参加者は募集人数の200人に対し、412人がエントリー。これまでに比べて、韓国