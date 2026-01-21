5年契約最終年へ精力的に自主トレ「美しく、なるべく自然な動きができるように」カブスの鈴木誠也外野手は20日までにアドバイザリースタッフ契約を結ぶアシックスのインタビューに応じ、今季の意気込みを語った。沖縄県内で行っている自主トレでは順調に調整を進めており、「昨シーズン、初めて怪我なくシーズンを過ごせた。今季も怪我なく1年間プレーすることとポストシーズンでは悔しい思いをしたので、ワールドチャンピオンを