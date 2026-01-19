三好市の山城中学校で1月18日、2026年の一年の無病息災や剣道の上達を願う「剣道祭」が開かれました。この剣道祭は、三好市の剣道教室・山城町剣道修練クラブが、毎年この時期に開いています。2026年は、池田町や東みよし町の剣道教室からも参加があり、およそ30人が集まりました。はじめに神事が行われ、参加した子どもたちや指導者は、一年の無病息災や剣道の上達を祈願しました。続いて鏡開きが行われ、参加者は正月に供えた鏡