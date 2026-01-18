ESSEonlineに掲載された記事のなかから、1月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！年齢を重ねると、これから先の暮らしやお金の使い方について考えることが増えてきたのではないでしょうか。今回は、月5万円でも豊かな暮らしをしている、72歳ひとり暮らしのブロガー・紫苑（しおん）さんをクローズアップ。コロナ禍を経て節約と食生活の大切さを実感したという紫苑さんに、お金をかけない食事の工夫について教えてもらいまし