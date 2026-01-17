フライパンひとつで調理ができるレシピは、忙しくても食事を楽しみたい人にとって強い味方。今回は、料理研究家のきじまりゅうたさんに「フライパンミートパエリア」のつくり方を教えてもらいました。彩り豊かで華やかな見た目のパエリアは、おもてなしにもおすすめですよ！鮮やかな見た目とニンニクの香りが食欲をそそる！リピート必至！ソーセージと鶏肉のうま味を吸った米が最高な一皿。【写真】浸水いらずでお米を加熱できる