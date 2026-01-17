ユズが大量にあったらぜひつくってほしい！「ユズ塩」のつくり方をご紹介します。「ユズ塩」は、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが毎年つくる、自家製調味料。つくり方と料理への使い方をレポートしてくれました。毎年繰り返しつくる「ユズ塩」ご近所さんのお庭で実った黄色いユズをいただきました。ありがとうございます。私は今年も「ユズ塩」づくりをします。