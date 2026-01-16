ドジャースがFAのタッカーを電撃獲得お昼前に飛び込んだ報せに歓喜する日本ファンが続出した。カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）、ドジャースと合意したと複数の米メディアが報道。FAの目玉だった大物獲得に「きたーー！」「まじかよ」「とんでもない打線になるな」と興奮するファンが目立った。去就が注目を集めていたタッカーが新天地に選んだのは、3年連続のワールドシリーズ制覇を目