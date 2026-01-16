¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ê¡×¡¡Àµ¸áÁ°¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÊó¤»¡É¤¬SNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬FA¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÅÅ·â³ÍÆÀ
¡¡¤ªÃëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÊó¤»¤Ë´¿´î¤¹¤ëÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£FA¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿ÂçÊª³ÍÆÀ¤Ë¡Ö¤¤¿¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¹ç°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¾ðÊó¤¬SNS¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2027Ç¯¥ª¥Õ¤È3Ç¯ÌÜ¤Î2028Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÎÇ¯Êð6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯1400Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼ÅÅ·â³ÍÆÀ¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹È¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡ÖÂÇ½ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï¡ÄÂç·ê¤Ë¤¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¡¢¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤é¤È¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ·ëÀ®¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë