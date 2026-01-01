£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ£±¡¥£±£¶¥É¥ë¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤­¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥æー¥í±ß¤Ï£±£¸£³±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡££²£±ÆüÀþ¤¬£±£¸£³¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜÆü¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤Î¥É¥¤¥Ä£Ç£Ä£Ð¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ£°¡¥£²¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌÇ¯¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè£´»ÍÈ¾´ü¤âÁ°´üÈæ£°