¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î20Æü¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÇîÂ¿Ä¹ÉÍ¤é¡¼¤á¤ó ÅÄÃæ¾¦Å¹¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÅÄÃæ¾¦Å¹ ¿É¥ª¥ËÇ»¸üÆÚ¹ü¡×(267.84±ß)¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÖÅÄÃæ¾¦Å¹ ¿É¥ª¥ËÇ»¸üÆÚ¹ü¡×(267.84±ß)¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢Åâ¿É»Ò¤ä»³Ü¥¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡ÖÅÄÃæ¾¦Å¹¡×Ì¾Êª¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÖÀÖ¥ª¥Ë(¿É»ÒÈÔÆù)¡×¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÀÖ¥ª¥Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì£¤ï¤¤