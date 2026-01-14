大韓民国の憲政史上2人目に大統領職から罷免された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、2024年12月3日の非常戒厳騒動に関する内乱首謀容疑を否認し、「共に民主党」と捜査機関によって「内乱に仕立て上げられた」という旨の主張を行った。【注目】尹前大統領に死刑求刑「反省なし。酌量の余地なし」尹前大統領は「近現代史で最も短い戒厳令なのに、これを内乱に仕立て上げ、韓国国内のすべての捜査機関が殺到して捜査した」とし