「疲れてごはんをつくる気力がわかない！」そんなときには、まるみキッチンさん直伝の「炊飯器でつくるペッパービーフライス」はいかがでしょう。材料を入れたら、あとは炊飯器におまかせ！作業時間はたった3分で、特別感のあるペッパーライスが完成します。ぜひ試してみてくださいね。包丁やまな板も不要！やる気1％でもつくれる、とっておきの「ペッパーライス」炊飯器に材料を入れたらスイッチを押すだけ！究極のずぼらレシ