「疲れてごはんをつくる気力がわかない！」そんなときには、まるみキッチンさん直伝の「炊飯器でつくるペッパービーフライス」はいかがでしょう。材料を入れたら、あとは炊飯器におまかせ！ 作業時間はたった3分で、特別感のあるペッパーライスが完成します。ぜひ試してみてくださいね。

包丁やまな板も不要！やる気1％でもつくれる、とっておきの「ペッパーライス」

炊飯器に材料を入れたらスイッチを押すだけ！ 究極のずぼらレシピでごちそうを。＜調理時間3分＞

【写真】味つけは焼き肉のタレで！

※ 炊飯器で炊く時間は、調理時間に含まれません

●炊飯器でつくるペッパービーフライス

【材料（4人分）】

牛こま切れ肉 200ɡ

米 2合

焼き肉のタレ（市販品） 大さじ4

スイートコーン缶（ホール状） 100ɡ

バター 10ɡ

万能ネギ（小口切り） 少し

粗びきコショウ（黒） 適量



【つくり方】

（1） 米はといで水気をきり、炊飯器の内釜に入れる。焼き肉のタレを加え、2合の目盛まで水を注いでひと混ぜする。牛肉と水気をきったスイートコーン、バターを入れて普通モードで炊く。

（2） 炊き上がったらさっくりと混ぜ、器に盛って万能ネギをのせ、コショウをふる。

［1人分449kcal］

【ポイント】

具材も包丁いらずのお手軽さ。味つけも焼き肉のタレにおまかせでラクラク。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです