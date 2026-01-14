¥µ¥Ã¥«¡¼U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÊýÌÌ¤«¤éÏª¹ü¤ÊÄ©È¯¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÓÞ¾ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤Þ¤Ç¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÄ´ºº¡ÛÆüËÜ¿Í¤ÎÌó9³ä¡ÖÃæ¹ñ·ù¤¤¡×¤Ë¡ÈÂç¶¦´¶¡É¤Î´Ú¹ñU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1·î13Æü¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥°¥ë¡¼¥×CÂè3Àá¤Ç¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤Ï2¾¡1Ê¬¡Ê¾¡¤ÁÅÀ7¡Ë¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£ÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ï1¾¡1Ê¬1