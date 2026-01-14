ベネズエラに続きイランにも軍事介入か？2026年1月13日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、アメリカのイランへの軍事介入の可能性と背景についてとりあげた。25％の「二次関税」を課す意向イランでは物価の高騰が続き、生活に苦しむバザール商人が昨年末に反政府デモを起こし、その動きが各地に拡大している。イラン最高指導者ハメネイ師は「デモの参加者は自らの街を破壊してアメリカの大統領を喜ばせようとしている」と批判