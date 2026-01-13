阿波おどり空港に寄せられた受験生の「願い札」が1月13日、学問の神様が祀られている太宰府天満宮へ奉納するため、福岡県に送られました。徳島空港利用促進協議会と日本航空では毎年、受験シーズンに合わせ、受験生などから寄せられた「願い札」を、福岡便を利用して太宰府天満宮へ奉納しています。13日に太宰府天満宮へ届けるため、徳島空港ビルの増澤紀之常務取締役から、日本航空の客室乗務員へ願い札が手渡されました。