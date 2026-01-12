厳しさを増す寒さもどこ吹く風とばかりに、密やかに熱く盛り上がるラブホテル街。一目散に目的の部屋へと向かう客の中に、ホテル内で働く人々のことを気に留める者は少ないだろう。今回はアーティストとして活動する傍ら、ラブホテルの清掃アルバイトとして働く古山菜の花さん(25)に欲望渦巻くピンクのネオンの裏側を聞いた。（記事は全2回の1回目）◆生活費と音大奨学金支払いのために始めたラブホ清掃バイト--まずはラブホテルで