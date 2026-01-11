1月10日（土）より放送中の、シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。＞＞＞楽曲ジャケットやアーティストをチェック！（写真6点）1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されて