【TRIGUN STARGAZE』OP＆ノンクレジットED映像がYouTube公開！
1月10日（土）より放送中の、シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。
1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動。新生・トライガンとして世に放たれた。最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせた。
そして待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月10日に放送決定。世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
そしてこのたび、オープニング映像とノンクレジットエンディング映像が公開された。
オープニング映像は、YOASOBIの『UNDEAD』のMVや黒執事-緑の魔女編-のオープニング映像を手掛けた異次元TOKYO 篠田利隆がディレクターを担当。『STARGAZE』で描かれるヴァッシュとナイヴズの戦い、anoが歌唱する『ピカレスクヒーロー』のハードな楽曲と詩の世界観が融合された映像を何度でも楽しんで欲しい。
エンディング映像は、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌ハンバートハンバートの『笑ったり転んだり』MVや王様ランキング第1クールエンディング映像なども手掛けたアニメーション作家のAkino Fukujiが制作。FOMARE『スターダスト』の優しい歌声に寄り添う温かい映像も堪能してほしい。
（C） 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
