禅寺で育ったゆるミニマリスト・みしぇるさんが、「いい運気を引き寄せる」ために日々していることをお聞きしました。ポイントは、自分の機嫌を整えて心地よい流れをつくること。家事の前に香りを楽しんだり、古いメモやアプリを手放して余白を増やしたり。気軽な開運アクションをご紹介します。自分の機嫌は自分でとる家事は「気分のよい状態」をつくってから始めるいい運気を引き寄せるために、家事を始める前に音楽を流したり、