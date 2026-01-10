禅寺で育ったゆるミニマリスト・みしぇるさんが、「いい運気を引き寄せる」ために日々していることをお聞きしました。ポイントは、自分の機嫌を整えて心地よい流れをつくること。家事の前に香りを楽しんだり、古いメモやアプリを手放して余白を増やしたり。気軽な開運アクションをご紹介します。

自分の機嫌は自分でとる

家事は「気分のよい状態」をつくってから始める

いい運気を引き寄せるために、家事を始める前に音楽を流したり、香りを楽しんだりしています。

「自分を“ごきげんの波”に乗せてあげると、不思議と物事がスムーズに進むんです。いい流れは自分でもつくれるはず」（みしぇるさん、以下同）

五感を澄ます

メモ活で気づきをけっして逃さない

気になることに出合ったり、アイデアが浮かんだりしたときは、すかさず音声入力でスマホにメモ。

「あとで見返すと感情が整理できて、次の行動のヒントになることが多いんです」

情報の整理で余白をつくろう

最近意識しているのが、考え方や情報の整理。

「古いメモやアプリを消去する、SNSのフォローを見直す。その過程が今の自分を見直す時間になっています」

肩の荷を下ろす

ラクする道具は迷わず取り入れる

「時間は有限。好きなことをしている時間が長いほど幸せを感じられるので、家事の時間は最小限に。電気調理鍋など、便利な家電やグッズはどんどん取り入れます」

そうして生まれた時間と心の余裕が、幸運の種を育む土台になっています。