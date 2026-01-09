ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所が解放されてから、2025年で80年となりました。この年の11月に日本で発行されたのが『アウシュヴィッツの恋人たち』という書籍。強制収容所内で恋に落ちた、ある男女の70年の軌跡を描いたノンフィクションです。ツィッピことヘレン・ジポラが生まれたのは1918年。スロバキアの中流家庭に生まれた彼女は、念願だったグラフィックデザイナーとしての道を歩み始めていた23歳のとき、ポーラ